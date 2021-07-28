Alaca’da kooperatif binası ve arsa satılacak
Alaca Tarım Kredi Kooperatifi mülkiyetine ait Büyükcamili Köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan bin 795 metre kare alana haiz arsa ve üzerinde yer alan Kargir Kooperatif binası ve bahçesi vasfındaki gayrimenkul kapalı teklif usulü akabinde açık arttırma usulü ile satışa çıkartıldı.
Alaca 28.07.2021, 20:56
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Gayrimenkulün satış ihalesi bugün saat 14.00'de 2205 sayılı Alaca Tarım Kredi Kooperatifi (Denizhan Mahallesi, Sungurlu Caddesi, No: 115 Alaca/ÇORUM) toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve teklif mektubu örneğini 2205 Sayılı Alaca Tarım Kredi Kooperatifi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Müdürlüğü'nden (Eti Mahallesi G.M.K. Bulvarı No: 58 Maltepe-Çankaya/ANKARA) bedelsiz olarak temin edebileceği vurgulandı.
(Haber Merkezi)
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