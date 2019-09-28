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Alaca’da kömür dağıtımı başladı

Alaca Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, geleneksel olarak devletin fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine verdiği kışlık kömürlerin dağıtım ihalesini gerçekleştirdi.

Alaca’da kömür dağıtımı başladı

Alaca Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, geleneksel olarak devletin fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerine verdiği kışlık kömürlerin dağıtım ihalesini gerçekleştirdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:37
Alaca’da kömür dağıtımı başladı

İlk ihaleden sonuç alamayan Alaca SYDV ikinci ihale ile dağıtım işini sonuçlandırdı. Geçen hafta yapılan ihalede Alaca SYDV kömür taşıma ihalesi Kadim Erdoğan aldı.

İhaleye ilçe dışından da katılımların olması ve en düşük fiyatı ilçede kömürcülük yapan Kadim Erdoğan'ın sunması ve yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale Çağın Kömürcülük’e verildi.

Alaca’ya doğalgazın gelmesi sonucunda her yıla oranla bu yıl kömür ihalesi tonajının da yarıya düşmesi ve dağıtımın kış girmeden bir an önce yapılması gerekliliğinden ön planda tutulması amacıyla kömür dağıtımlarına da hemen başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Erdoğan; “Daha önceki yıllarda da kömür dağıtımını bizler gerçekleştirmiştik. Hızlı ve seri bir şekilde ihtiyaç sahiplerine kömürlerin dağıtımını gerçekleştirmeye başladık” dedi.

(Bülent USLU)

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