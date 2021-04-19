Alaca’da kitap sergisi 

Alaca Halk Kütüphanesi’nde 57. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap sergisi düzenlendi.

Sergiye Alaca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeli ve kursiyerleri katıldı. Sergi pandemi kuralları çerçevesinde yapılırken, okullardaki öğrenciler de davet edilmedi.



Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer şu görüşlere yer verdi: “Kütüphaneler, bir milletin kültür ve medeniyet birikiminin yansımasıdır. Bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan kültür köprüleridir. Bizim kültür ve sanatımız; kitapla beslenen, kütüphane ile güçlendirilen bir alandır. Kültür ve medeniyet değerlerimizin yeniden inşası ve ihyası için kitap ve kütüphaneler mihenk taşıdır. Bir yandan yeni prestijli kütüphaneler yapılırken mevcut kütüphaneler de modernize edilerek daha da yaygınlaştırılmalıdır.

Eğer kalkınmak istiyorsak okuyalım ve okutalım. Kütüphaneleri daha yaygın hale getirelim. Yaşadığımız pandemi sürecinde gerek personellerimiz gerekse üyelerimizin sağlığını korumak için bizlerde gerekli önlemleri alarak halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Maske ve sosyal mesafe kuralları, temizlik ve hijyen konusunda personelimiz azami gayret göstermektedir. Kütüphanemize gelen okuyucularımızdan HES kodu talep ediyoruz. Bir an önce bu salgın hastalıktan kurtulmak için değerli halkımızın daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle, 57. Kütüphane Haftası kitap ve kütüphane severlere, ülkemize, milletimize ve tüm kütüphane çalışanlarına kutlu olsun...”



(Haber Merkezi)

