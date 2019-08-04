Alaca’da kilit taşı çalışmaları

Kilit taşı döşeme çalışmaları Oruç, Ahlatçı, Cümle, Şehit Arslan, Adalet, Meskun, Misket, Hakan, Ramazan, Geçit, Ebru, Defne, Yeşilırmak, Şehit Enes, Numune, Gonca, sokaklarında tamamlanırken buralarda tretuvar ve yol çalışmaları devam ediyor.En son Sakat ve Yeşilırmak’ta çalışmalar son hızla bitirilme aşamasına geldi.

Yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan; “Amacımız ilçemizde tüm yollarımızın toz ve çamurdan bir an evvel kurtulmasını sağlamaktır. Bu anlamda belediye ekiplerimiz olarak seferber olduk ve çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan yerin toplamı 14.500 oldu.” dedi.

Öte yandan İller Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü’nden Müdür Kamil Yılmaz ilçeye gelerek kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile birlikte Alaca’da yapılan kilit taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Yılmaz ve Arslan, gerekli görülen yerlere müdahaleler yapılarak eksik veya giderilmesi gereken yerlerin, yeni yapılacak alanların çalışmalarını gerçekleştirdi.

(Volkan SINAYUÇ)