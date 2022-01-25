Alaca’da kar mesaisi

Alaca Belediyesi, son günlerde etkili olan kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye personeli, ilçede trafiğin aksamaması için özellikle ana arterlerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, ara sokaklarda oluşan kar yoğunluğu için de çalışma gerçekleştiriyor.

‘GECE GÜNDÜZ HAZIRIZ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 'Kış aylarının gelmesiyle oluşan zorlu hava şartlarına karşı Alaca Belediyesi olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız sürecektir” dedi.



