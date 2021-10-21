Alaca’da kadın girişimciler için sergi düzenlendi
Çorum Sanat Sokağı Kadın Girişimcileri Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda ürünlerini sergiledi.
Alaca 21.10.2021, 19:53 21.10.2021, 19:58
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Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile diğer yetkililer de sergiyi gezerek kadın girişimciler tarafından yapılan ürünleri inceleyerek bilgi aldı.
Ahşap tasarım, takı tasarım, teraryum tasarım, çini imalat, çömlek imalat, saksı tasarım (taş tozu), örme bebek tasarım gibi ürünlerini sergileyen Kadın Girişimciler gün boyu sergilerini sürdürdü.
(Uğur GÖRKEM)
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