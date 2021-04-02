Alaca’da hünnap meyvesinin geliştirilmesi için adım atıldı

Bu çerçevede Alaca Kaymakamı Kürşat Atak’ı ziyaret eden Gençkurt, hünnap meyvesinin geliştirilmesinin Alaca'ya büyük katkı sağlanacağını, bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İsmail Gençkurt, "İlçemizde mevsimsel hareketlerden dolayı meyvecilik gelişmemiştir. 2 veya 3 yılda bir kez meyve vermektedir. Bundan dolayı ilçemize uygun olarak hünnap meyvesi yetiştirilebilir. Haziran ayında açıp ağustos ayında meyve verebilmektedir ve hava şartlarından etkilenmemektedir. Bu meyvenin diğer adı da ölümsüzlük meyvesidir. Hünnapın ilçemizde yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bu konuda Kaymakam Kürşat Atak, Belediye başkanı Halil İbrahim Şaltu, Halk Eğitim Müdürü Haluk Nihat Uğraş, İlçe Tarım Müdürü İlhan Demiral gerekli destekleri vereceklerini ve hünnap meyvesinin araştırılıp temin edilerek ilçemize dağıtılmasını sağlayacaklarını ifade ettiler. Şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

(Haber Merkezi)

