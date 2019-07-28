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Alaca’da hacılar dualarla uğurlandı

Çorum’un Alaca ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Alaca’da hacılar dualarla uğurlandı

Çorum’un Alaca ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 20:35
Alaca’da hacılar dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu ile hacca gidecek olan hacı adayları için Alaca İlçe Müftülüğü tarafından Şıhlar Camii’nde yapılan programla hacı adaylarının kutsal beldelere yolculuğu başladı.

Hacı adaylarını AK Parti Çorum eski TBMM İdare Amiri ve Milletvekili Salim Uslu, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Alaca Müftüsü Fatih Kaya ve hacı adaylarının aileleri tarafından yolcu edildi.

Açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, akabinde okunan ilahiler, tekbirler ve telbiyeler ile devam etti. Programda hacı adaylarına ve yakınları ile konuşan İlçe Müftüsü Fatih Kaya hac ibadetinin önemine ve manevi boyutuna vurgu yaptı.

Alaca İlçe Müftüsü Kaya’nın yapmış olduğu duanın ardından, yakınları ile vedalaşan ve helalleşen hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

(Bülent USLU)

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