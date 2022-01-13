Alaca’da günlük 70 haneye sıcak yemek

HAFTANIN 6 GÜNÜ SICAK YEMEK

Aşevinde özenle hazırlanan günlük 3 çeşit sıcak yemek, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü ekipler tarafından vatandaşlarımızın kapılarına kadar bırakılıyor.

ADAK VE BAĞIŞLAR KABUL EDİLİYOR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, göreve geldikleri günden itibaren günlük olarak vatandaşlara sıcak yemek ikramına devam ettiklerini belirterek, aynı zamanda adak ve bağışlarda bulunmak isteyen vatandaşların hayırlarının da kabul edildiğini ifade etti. Bunun dışındaki tüm masrafların belediye tarafından karşılandığına dikkat çeken Başkan Şaltu, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaz kış demeden her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

RAMAZAN AYINDA SAYI YÜKSELİYOR

Belediye Başkanı Şaltu, aşevinde sıcak yemek ve ekmek ikramının Ramazan ayında 2000 kişiye ulaştığını, 5000 kişilik ise ekmek dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Covitten dolayı karantinada olan vatandaşlara da yemek ikramında bulunduklarını söyleyen Başkan Şaltu, “Ekiplerimiz özel kıyafetleri ve özel kullan-at kapları ile koronavirüsten dolayı evinde yemek yapamayan vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir” dedi.

Bu hizmeti sunarken maddi durumu göz önünde bulundurulmaksızın kendilerinden talepte bulunan bütün vatandaşlara verdiklerini hatırlatan Başkan Şaltu, ayrıca cenazesi bulunan vatandaşlara da ev hanesine yetecek kadar yemek gönderdiklerinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)