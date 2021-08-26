Alaca’da göletlere 535 bin yavru balık

Çorum'un Alaca İlçesi'nde bulunan göletlere 535 bin adet yavru balık bırakıldı.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koçhisar, Evci ve Alacahöyük göletlerine yavru balıklar bıraktı.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Göletlerimizi balıklandırıyoruz... Koçhisar, Evci ve Alacahöyük göletlerimize toplamda 535 bin adet yavru balık bıraktık” şeklinde açıklama yaptı.

(Haber Merkezi)

