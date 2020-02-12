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Alaca’da faturalara “12 taksit” kolaylığı

Alaca Belediyesi’ne borcu olanlar Denizbank’tan 12 taksitle vade farksız ödeme yapabilecek.

Alaca’da faturalara “12 taksit” kolaylığı

Alaca Belediyesi’ne borcu olanlar Denizbank’tan 12 taksitle vade farksız ödeme yapabilecek.

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:52
Alaca’da faturalara “12 taksit” kolaylığı

Alaca Belediyesi, Deniz Bank Alaca Şubesi ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Belediyeye emlak, çevre temizlik ve su gibi borçları bulunan vatandaşlar Deniz Bank kredi kartlarıyla 12 taksitte vade farksız ödeme yapabilecek.

Konuya ilişkin protokol Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile Denizbank Şube Müdürü Şafak Yılmaz arasında imzalandı. Başkan Şaltu, “Halkımıza belediyeye olan borçlarında ödeme kolaylığı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Deniz Bank ile de vade farksız kredi kartına 12 taksitte ödeme kolaylığını sağlayan anlaşmamızı imzaladık. Deniz Bank Şube Müdürü Şafak Yılmaz Bey’e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Mehmet DALAR)

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