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Alaca’da eğitime arsa bağışı

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 253,59 metrekare arsa bağışlandı.

Alaca 24.12.2020, 19:29
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Alaca’da eğitime arsa bağışı

Alaca Fatih İlk-Ortaokulu bahçesi içerisinde (Günhan Mahallesi göl mevkiinde) 601 ada, 122 nolu parselde bulunan, mülkiyeti Gürses Ailesine ait toplam 253,59 metrekare ölçüsündeki taşınmaz, aile tarafından İl Özel İdaresi adına bağışlandı.

Alaca İlçe Kaymakamı Kürşad Atak tarafından eğitimine yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Gürses Ailesi adına Nurettin Gürses'e teşekkür belgesi ile plaket verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, arsa bağışı yapan hayırsever Gürses Ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi) lli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz”

(Haber Merkezi)

#Alacada eğitime arsa bağışı
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