Alaca’da eğitim istişaresi

Okul kurum ziyaretleri kapsamında eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Kodek, Alaca Halk Eğitimi Merkezi’nde usta öğretici ve kursiyerlerin bin bir emekle yaptıkları çalışmaları inceledi.

Alaca Öğretmenevi ASO Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Anaokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dr. Ali Dedekargınoğlu İlkokulu ve Alaca Ortaokulu’nu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul ziyaretlerinin ardından Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Alaca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nihat Günder'i ziyaret ederek eğitim öğretime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

