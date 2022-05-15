Alaca’da doğalgaz çalışmaları başladı

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, ilçede yüzde 99'u tamamlanan doğalgaz çalışmalarının kalan 3 bin 950 metrelik kısmı için başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Çorumgaz A.Ş ekipleri, tamamlayacakları 3 bin 950 metre hat ile ilçenin tamamına doğalgaz vermiş olacak.

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Arslan, “Abonelik işlemlerini tamamlamayan Alacalı hemşehrilerimizin sezonun kısa olması nedeniyle abonelik işlemlerini biran önce tamamlaması gerekmektedir” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

