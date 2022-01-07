Alaca’da “akıllı su sayacı” uygulaması isteğe bağlandı

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Mecliste ilk olarak encümen üyesi seçimi, denetim komisyonu seçimi ve ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi. Geçen yıl komisyonlarda görev yapanlar yeni yılda da oy birliğiyle tekrar seçildi.

Meclis gündeminin 4. Maddesinde ise zabıta ve itfaiye personellerinin fazla mesai ücretleri karara bağlandı. Zabıta ve itfaiye personellerinin yeni yılda mesai ücretleri 386 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde sözleşmeli personellerin de ücret tespiti ve meclis komisyon huzur hakları görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin 7. maddesinde ise İller Bankası’ndan GES projesi için kredi kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

“SU SAYAÇLARI İSTEĞE BAĞLI”

Bilindiği üzere daha önce yeni su sayaçlarının akıllı sayaç olarak takılması zorunlu hale gelmişti.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şaltu, yeni fiyat oluşumundan dolayı vatandaşlardan tepkiler aldıklarını belirterek, “Son zamlardan sonra akıllı sayaçları 1200 TL yaptılar. Daha önceden 600 TL idi bu da vatandaşlarımız için makuldü. Bu konuyu meclisimize taşıyarak sizlere sunuyoruz. Dileyen akıllı sayaç alsın, dileyen normal sayaç taksın şeklinde bu kararı alalım istedik” dedi. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. Bundan sonraki süreçte isteyen binasına akıllı sayaç, isteyen de normal sayaç takabilecek.

BAŞKAN ŞALTU YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Başkan Halil İbrahim Şaltu, belediye olarak yaptıkları son çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Yüzme Havuzu ile ilgili eksik kalan bir bütçenin olduğunu hatırlatan Başkan Şaltu, “Geçen ay Spor Toto Teşkilatı’ndan 1 milyon 300 bin lira talep ettik ve Spor Toto Teşkilatı’na giderek sözleşmeyi imzaladık. Allah nasip ederse yüzme havuzunun tamamı yaklaşık 6 milyon lira hibe ile yapıyoruz. Müteahhit firma iyi çalışıyor. Nisan sonu, Mayıs başı gibi teslim ederiz dediler. Yetişmezse bile zaten sözleşme gereği Haziran’da kesin bitecek” dedi.

YENİ ÇÖP ARACI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni çöp aracı hibe aldıklarını söyleyen Başkan Şaltu, “Isızu marka yeni aracın yakında mauyenesi yapılacak ve plakası takılarak ilçemize gelecek” diye konuştu.

KİLİTTAŞI ÇALIŞMALARI

Hava şartları müsaade ettiği sürece Battal Dede parkında çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Şaltu, kilittaşı çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Kilitli parke taşı işimize son vermek üzereyiz. 15 evler dediğimiz bölge var oranın parke çalışması bitti. Sağlık evlerinin bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor orası da tamamlanacak. Nisan başında da 30 bin metrekare kilittaşı için ihaleye çıkarak tekrar çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

ÇORUM VE YOZGAT YOLUNA ASFALT

Başkan Şaltu, “Bazı bölgelerimizde asfalt eksiğimiz var. Yakın zamanda bu konuda da Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığımız söz verdi. Gerekli sözü aldık hava şartlarına göre hem Çorum yolu girişi, hem de Yozgat yolu girişinin beton asfaltını yaptıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

