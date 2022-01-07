Son Dakika

Alaca’da “akıllı su sayacı” uygulaması isteğe bağlandı

Çorum’un Alaca Belediyesi Meclis üyeleri 2022 yılının ilk toplantısını Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. 

Alaca 07.01.2022, 21:35
13
Alaca’da “akıllı su sayacı” uygulaması isteğe bağlandı

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Mecliste ilk olarak encümen üyesi seçimi, denetim komisyonu seçimi ve ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi. Geçen yıl komisyonlarda görev yapanlar yeni yılda da oy birliğiyle tekrar seçildi. 
Meclis gündeminin 4. Maddesinde ise zabıta ve itfaiye personellerinin fazla mesai ücretleri karara bağlandı. Zabıta ve itfaiye personellerinin yeni yılda mesai ücretleri 386 TL olarak belirlendi. Aynı şekilde sözleşmeli personellerin de ücret tespiti ve meclis komisyon huzur hakları görüşülerek karara bağlandı. 
Gündemin 7. maddesinde ise İller Bankası’ndan GES projesi için kredi kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı. 
“SU SAYAÇLARI İSTEĞE BAĞLI”
Bilindiği üzere daha önce yeni su sayaçlarının akıllı sayaç olarak takılması zorunlu hale gelmişti. 
Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şaltu, yeni fiyat oluşumundan dolayı vatandaşlardan tepkiler aldıklarını belirterek, “Son zamlardan sonra akıllı sayaçları 1200 TL yaptılar. Daha önceden 600 TL idi bu da vatandaşlarımız için makuldü. Bu konuyu meclisimize taşıyarak sizlere sunuyoruz. Dileyen akıllı sayaç alsın, dileyen normal sayaç taksın şeklinde bu kararı alalım istedik” dedi. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. Bundan sonraki süreçte isteyen binasına akıllı sayaç, isteyen de normal sayaç takabilecek. 
BAŞKAN ŞALTU YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI 
Başkan Halil İbrahim Şaltu, belediye olarak yaptıkları son çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Yüzme Havuzu ile ilgili eksik kalan bir bütçenin olduğunu hatırlatan Başkan Şaltu, “Geçen ay Spor Toto Teşkilatı’ndan 1 milyon 300 bin lira talep ettik ve Spor Toto Teşkilatı’na giderek sözleşmeyi imzaladık. Allah nasip ederse yüzme havuzunun tamamı yaklaşık 6 milyon lira hibe ile yapıyoruz. Müteahhit firma iyi çalışıyor. Nisan sonu, Mayıs başı gibi teslim ederiz dediler. Yetişmezse bile zaten sözleşme gereği Haziran’da kesin bitecek” dedi.  
YENİ ÇÖP ARACI 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeni çöp aracı hibe aldıklarını söyleyen Başkan Şaltu, “Isızu marka yeni aracın yakında mauyenesi yapılacak ve plakası takılarak ilçemize gelecek” diye konuştu. 
KİLİTTAŞI ÇALIŞMALARI
Hava şartları müsaade ettiği sürece Battal Dede parkında çalışmaların devam edeceğini söyleyen Başkan Şaltu, kilittaşı çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Kilitli parke taşı işimize son vermek üzereyiz. 15 evler dediğimiz bölge var oranın parke çalışması bitti. Sağlık evlerinin bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor orası da tamamlanacak. Nisan başında da 30 bin metrekare kilittaşı için ihaleye çıkarak tekrar çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.  
ÇORUM VE YOZGAT YOLUNA ASFALT
Başkan Şaltu, “Bazı bölgelerimizde asfalt eksiğimiz var. Yakın zamanda bu konuda da Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığımız söz verdi. Gerekli sözü aldık hava şartlarına göre hem Çorum yolu girişi, hem de Yozgat yolu girişinin beton asfaltını yaptıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@