Alaca’da 92 yaşındaki Kore Gazisi’ni duygulandıran an
Türk-Kore ilişkilerinin 65. yılı nedeniyle Çorum’a gelen Güney Koreli heyet Alaca’da Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu’nu ziyaret etti.
Alaca 22.06.2022, 20:13
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92 yaşındaki Kore Gazisi, Güney Koreli ziyaretçileri karşısında görünce bir hayli duygulandı.
Alacahöyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın 2015 yılında Çorum’da tanıştığı Güney Kore Cumhuriyeti’nin eski Ankara Büyükelçisi Yun Soo Cho’nun düzenlediği gezinin Alaca etabında, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, konuklarla yakından ilgilendiler.
Duygulandıran ziyarette Koreliler, Kore gazisine teşekkür edip, minnettarlıklarını ilettiler.
(Nurdan AKBAŞ)
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