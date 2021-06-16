Alaca’da 500 el emeği eser görücüye çıktı

Alaca Halk Eğitim Merkezi tarafından bu eğitim öğretim yılında 90 adet kurs açılırken, sergide 20 çeşit kurstan ortaya çıkartılan birbirinden eşsiz ve görülmeye değer 500 ürün yer aldı.

Alaca HEM'in yıl sonu serginin açılış kurdelesi Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan tarafından kesilirken, açılışta İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç, Alaca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Haluk Uğraş, Alaca HEM Müdür Yardımcıları Özlem Çeribaş ile Ali Altuntaş ve birim amirleri hazır bulundu.

Sergiyi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'nun eşi ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın eşi ile Buhara Kadın Kültür Merkezinin Müdürü ve ziyaretçiler gezerek, ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler aldılar.

El sanatları ve giyim kurslarının yanı sıra Tel kırma, Türk işi, Antep işi, punch, iğne oyası, geleneksel el nakışları, giyim, ahşap boyama, rölyef, kadın giyim gibi ürünlerin yer aldığı sergi oldukça beğenildi.

EL SANATLARI KÜLTÜR ENVANTERİ ÇALIŞMASI

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri sergide el sanatları kültür envanteri çalışması yaptı. Eserlerin fotoğrafları alınarak anket çalışması yapıldı. Bu çalışmanın Çorum El Sanatları Kültür Envanteri için hazırlanan bir kitapta yer alacağı öğrenildi. Ayrıca spor kurslarında 12 kursiyerin POMEM spor mülakatlarında başarı sağladığı bilgisi verildi.

Sergiye katılanlar Alaca HEM Müdürü Nihat Haluk Uğraş, Alaca HEM Müdür Yardımcıları Özlem Çeribaş ile Ali Altuntaş'ı tebrik ederek, kursiyerlere başarılarının devamını diledi.



(Haber Merkezi)

