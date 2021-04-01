Alaca’da 436 üreticiye hibe destekli 95 ton nohut tohumu 

Yapılan törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Baykal, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral, İlçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Alaca halk pazarında düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Baykal, ilçede yaklaşık 110 bin dekar nohut ekiliş alanı bulunduğunu belirtti.

Bu rakamla il genelinde en çok nohut ekilişi yapan ilçenin Alaca olduğunu kaydeden Baykal; “Bu sebeple dağıtımı yapılan 238 ton nohut tohumluğumuzun yaklaşık 95 tonluk kısmı olan büyük bir kısmını Alaca'ya ayırdık. Bütün çiftçilerimizin yararlanması amaçlanarak ÇKS kaydına göre ve 15 dekarlık tohumluk desteği ile sınırlı tuttuk. Tohumluk çeşidini seçerken biçerdöverle hasat edilebilir, hastalıklara daha dayanıklı verimi yüksek bölgemize adaptasyon kabiliyeti iyi olan Azkan çeşidini tercih ettik ve kısa sürede alım çalışmalarını bitirerek ekim sezonuna yetiştirdik. Bu çerçevede tüm üreticilerimize bereketli bol kazançlar diliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

İl genelinde bitkisel üretimde önemli bir yeri olan Alaca’da 436 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle 95 ton sertifikalı nohut torumu dağıtılacağını ve aslan payının bu ilçede olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise “Peşinden Sungurlu ve Çorum-Merkez geliyor. Alacada üreticiye dağıtılan nohut tohumunun 540bin lira tutarında olduğuna işaret etti. Elimizden geldiğince ilimize yüksek oranda devlet desteği sağlayabilmek için Ankara'da gayretler göstermekteyiz. Çiftçimize ne kadar fazla destek yapabiliriz bunun çabasıyla çalışıyoruz. Sizlerinde bu katkıyı üretim artışı olarak ekonomimize geri dönüştüreceğinize eminim. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim ki su kaynaklarımız kıtlaşmıştır. Diğer kaynaklarımızla birlikte su kaynaklarımızın da tüketiminde çok dikkat etmeniz gerektiği hususunu önemle hatırlatıyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinize bol kazançlı bereketli bir yıl nasip etsin” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere hibe nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

(Haber Merkezi)

