Alaca’da 15 Temmuz

Etkinlikler kapsamında ilk olarak şehit kabir ziyaret edilirken, şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi. Ayrıca ilçede bulunan Ömer Paşa Cami öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulurken, gazilerde evlerinde ziyaret edildi.

Etkinlik kapsamında saat 20.00’da ise Alaca Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açılarak şeref defteri imzalandı. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir konuşma yaparak milletin 15 Temmuz’da hainlere geçit vermediğini söyledi.

Başkan Şaltu; “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. 15 Temmuz’da, meydanlara, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Milletimiz, o gece, tıpkı 717 yıl önce Söğüt’te, 563 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)