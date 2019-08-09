Alaca-Zile yolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre Alaca-Zile Karayolu Sancı Köyü mevkiinde G.F (38) sevk ve idaresindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan K.Ç. (40) ve Ş.N.Ç., (16) ise hayati tehlikeleri olacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Emre URAL)