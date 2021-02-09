Alaca'ya soğan deposu kuruldu

1996 doğumlu mekatronik teknikeri yatırımcı Gür, babası Hasan Gür’ün 40 yılı aşkın bir süredir 250 dekar arazide soğan üreticiliği yaptığını ve böylesi modern depolara hem kendilerinin hem de Alaca ilçesinin ihtiyacı olduğunu söyledi. Her yıl 1000 tonun üzerinde kendi üretimleri olduğu belirten Gür, projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Yatırım düşüncemizin altında, her yıl ürettiğimiz soğanı pazarlarken yaşadığımız sıkıntıları uygun depolama şartları oluşturarak bertaraf etmek fikri yatmaktadır. Yaptığımız araştırmada; Çorum’da yaklaşık 55 bin dekar arazide kuru soğan ekilişi yapıldığını ve 170 bin tona yaklaşan yıllık üretim olduğunu tespit ettik. Alaca ilçemizin 18 bin dekar ekiliş ve 60 bin ton üretim rakamıyla merkez ilçeyi 2. sırada takip ettiğini gördük. Kuru soğanın uygun şartlar altında depolanmasının hem üretim kayıplarımızın önüne geçeceği hem de üretici olarak bizler ve aynı zamanda tüketiciler açısından fiyat istikrarı oluşumuna önemli katkılar sağlayacağını düşünerek bu yatırıma karar verdik.”

“6 BİN TON SOĞAN DEPOLAYABİLECEĞİZ”

“1000 m2 taban alanlı ve 6 bin m3 depolama hacmine sahip depomuzda bu sene kendi üretimimiz olan 1000 ton kuru soğanı depoladık. Plastik kasalarla üst üste depolama yaptığımızda yaklaşık 6 bin ton soğan depolayabileceğiz. İlçemiz üretimini dikkate aldığımızda Alaca’da en az 10 tane daha böyle depoya ihtiyaç vardır. Kurduğumuz bu tesis ilçemizde soğan üretiminde söz sahibi olan birçok üretici tarafından ziyaret edildi. Umuyorum ki, yeni çağrılarda ilçemizde bizim depomuz gibi hatta daha iyileri TKDK’nın da desteğiyle hayat bulacak.”

“YENİ PROJE DÜŞÜNCEMİZ VAR”

“Maddi imkanlarımız açısından rahatladığımızda ilerleyen dönemde çatı yüzeyine yenilenebilir enerji yatırımı ve sınıflandırma-paketleme makineleriyle birlikte istifleme için plastik kasa alımına yönelik yeni bir proje vermeyi düşünüyoruz. Bu düşüncemizi hayata geçirdiğimizde katma değeri yükselen soğanımızı iç ve dış piyasaya daha uygun fiyatlarla arz ederek hem ülke ekonomisine hem de aile bütçemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, destek devletimizden yapmak bizden düşüncemizden hareketle, bu depomuzun yanına bir de patates deposu kurmak, geleceğe yönelik planlarımız arasında yer almaktadır.”

“GURURLUYUZ, TKDK’NIN DESTEK VERDİĞİ İLK SOĞAN DEPOSUNU KURDUK”

Açıklamasının devamında yatırımlarına Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı bütçesinden destek verildiğini ve bu anlamda TKDK’nın Çorum’da ilk defa destek verdiği soğan deposu olmalarının kendilerini ziyadesiyle gururlandırdığını söyleyen Gür, başta bu projenin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen babası Hasan Gür olmak üzere, emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. (Haber Merkezi)