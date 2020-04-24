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Alaca TSO’dan 600 aileye ihtiyaç paketi

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası, 600 aileye ihtiyaç paketi ulaştırdı.

24 Nisan 2020 Cuma 19:13
Alaca TSO’dan 600 aileye ihtiyaç paketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Alaca Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ile her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan gıda yardımı bu sene tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle erkene alındı.

Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, 600 adet olan gıda kolilerinin her yıl meclis üyelerince ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti. TOBB ve Alaca TSO olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Şirin, “Bizler zor zamanlarda kenetlenen bir milletin evlatlarıyız. Yüce dinimiz komşusu aç iken tok olmayı kabul etmeyen kuralları bize buyuruyor. Ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Koronavirüs salgını ekonomileri olumsuz etkilemeye başladı, işyerleri mecburen kapanmak zorunda kaldı. Bu açıdan bakarak bizlerde oda olarak Ramazan yardımı kolilerimizin dağıtımını erkene alarak ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek bu zor günlerinde bir nebze yanlarında olmak istedik. İnşallah bu pandemi virüs illeti biran önce biter ve tekrar eski günlerimize döneriz.

Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin, hayatını kaybeden hastalarımıza rahmet diliyorum. Her yıl desteğini esirgemeyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, her zaman yanımızda olan oda üyelerine yönetim kurulu ve meclis üyelerine, bu zorlu sürecin mimarları sağlık çalışanlarına, polis, jandarma ve tüm kurumlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özverili mücadelelerin den dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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