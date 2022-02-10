Alaca TSO bütçesine onay
Alaca 10.02.2022, 22:21
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Alaca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) 2022 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Oylamanın ardından söz alan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, 2022 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.
Gürser Şirin, “Önümüzdeki yılın bütçe tasarısını ilgili personellerimiz, yönetim kurulumuz ve hesapları inceleme komisyonumuzla son haliyle birlikte sizlerle paylaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de nezdinizde de kabul gören bütçemize destekleriniz için teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.
Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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