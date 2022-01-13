Alaca MYO öğrencileri Kızılay’a kan bağışı yaptı
Alaca 13.01.2022, 20:50
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Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu kampusunda Kızılay ekibi gönüllülerin kan bağışlarını kabul etti.
Alaca Avni Çelik MYO akademisyenleri ve öğrencileri Kızılay’a kan bağışında bulundular. Kızılay ekipleri gönüllülerin duyarlılığından ve ilgisinden memnun olduklarını, gönüllülerden toplanan kanların ihtiyaç duyan hastalara verileceğini belirttiler.
Bir gün süren kan alma işleminde Kızılay ekipleri tarafından kan bağışında bulunan gönüllülere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Güngör karakaş kan bağışında bulunan gönüllülere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, toplumun yararına olan her türlü çalışmayı destekleyeceklerini belirtti.
(Uğur GÖRKEM)
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