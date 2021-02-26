Alaca Mor Soğanı için bir adım daha

Geçtiğimiz aylarda “Alaca Mor Soğanı” coğrafi işareti almak için müracaat eden Alaca Belediyesi, ilk etapta Alaca Mor Soğanının laboratuvar analizlerini yaptırmış, analiz sonuçlarına göre kendisine has dokusu ve özelliği olduğu tespit edilmişti. Şimdilerde ise Alaca Mor Soğanını görsel tarihini oluşturmak üzere başta Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan olmak üzere, Alaca soğan üreticileri, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ve Alaca Ticaret Borsası ile görsel çalışmalar yapıldı.

Alaca Mor Soğanının coğrafi işareti alınması için 2. Aşama çalışmaları Alaca Belediyesi toplantı salonunda ve saha çalışmaları ise Kuyuluş Köyü’nde gerçekleştirildi. Alaca Mor Soğanı için sözlü tarih oluşturmak üzere Figen Konak Marka Patent Danışmanlık Firması ile Bolu Abant İzzel Baysal Üniversitesi Gıda Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülsüm Evrendiken gözetiminde yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, soğan üreticilerine bu çalışmada destek verdikleri için teşekkür ederek, sürecin uzun bir süreç olduğunu belirtti. 2021 sonu itibariyle Alaca Mor Soğanı için coğrafi işarete kavuşacaklarını ifade eden Arslan, “Alaca Mor Soğanının ülke çapında tanınırlığını artırmak ve mor soğanının ekonomik değerini artırmak için çaba sarf ediyoruz. Çabalarımızın karşılığını inşallah alacağız ve Alaca Mor Soğanı’nın patentini ilçemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)