Alaca MEM’e teşekkür belgesi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan personele başarılı çalışmaları ve pandemi sürecindeki sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanında göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

(Haber Merkezi)