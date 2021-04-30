Alaca KHGB’ye yeni yönetim

Toplantı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve yoklama ile başlandı.

Türkiye ve dünyada Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinilerek alınan tedbirler kapsamında bazı uyarıların yapıldığı toplantıda 2020 yılında üye köylerde kurum ve kuruluşların yaptığı projeler, yatırımlar, yardımlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Birlik Başkanı İlçe Kaymakamı Kürşad Atak yaptığı konuşmada “Tüm köy muhtarlarımıza yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Devlet ve millet olarak üzerimize düşen görevleri itina ile birlikte yapmak zorundayız. Hatalarımız ve kusurlarımızı en alt seviyeye düşürerek çalışmalarımızı devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Alaca KHGB Encümen üyeliğine seçilen İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaya ve Abdurrahman Karagöz de üyelere teşekkürlerini sunarak özveri ile çalışacaklarını dile getirdi.

Yine Encümen üyeliğine seçilen Yüksekyayla Köyü Muhtarı Mehmet Kara ve Eskiyapar Muhtarı Cemalettin Samut da kendilerini bu göreve layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

