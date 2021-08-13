Alaca Kaymakamlığı’nın Proje Koordinasyon ekibi 1 yaşında

Alaca’nın gelişimine katkıda bulunmak amacı ile oluşturulan Alaca Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibi kuruluşunun birinci yılını kutluyor.

Alaca Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Özlem Çeribaş, üyeler Mustafa Cihat Özden, Fatmagül Özçetin, Raşit Kaplan, Mustafa Kuzu, Serkan Sayın, Remzi Bilgili ve çalışmalarda proje ekibine katkıda bulunan Vedat Mutlu, ekibi kurarak desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Alaca Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibi olarak birinci yıllarını kutladıklarını söyleyen Çeribaş, bugüne kadar desteğini esirgemeyen Kaymakam Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Başkan Yardımcısı Fatih Arslan'a teşekkür etti. Ekip üyelerine, OKA Danışmanı Tuğba Purtul, Valilik ARGE biriminden Dilek Bilgin ile OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın’a da teşekkür eden Özlem Çeribaş: “Onlar ve güzel fikirleri desteği olmasa yapamazdık. İlk yıl hedeflerimizin tümünü gerçekleştirdik. Bunun haklı gururunu yaşamak da en çok ekip arkadaşlarımızın hakkı OKA'dan 3 koordinatörlük görevi üstlendiğimiz proje, bir de ortak olduğumuz proje geçirerek 4 proje ile ilk yılımızı kapattık. İnovasyon, proje döngüsü ile Alaca ilçemizde bir yetişiyor diyerek başvurumuzu ve Alaca ilçesi gelişim stratejisi projesi ile Alaca'nın turizm, eğitim, tarım, hayvancılık gibi bir çok alanda şu an ki halini ve 20 yıl sonrasını çizdik.

(Özlem KOŞA)

