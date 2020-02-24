Alaca Kaymakamı minik öğrencilere masal okudu

Alaca Kaymakamı Kürşat Atak da “Makamdan Masala” proje çalışması kapsamında ziyaret edildi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç ve Hüseyin Gazi İlkokulu Müdürü katıldı.

Okul öncesi öğretmeni Emel Gençer öğrencilerin proje çalışmasından olumlu etkilendiklerini söyledi. Öğrencilerin bir yetkili amiri makamında ziyaret etmekten heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Gençer, “İlçemiz mülki amirlerine projeye katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde Çorum ili yetkili amirlerin katılımıyla da devam edecek” dedi.

(Bülent USLU)