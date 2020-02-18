Alaca İYİ Parti’de Akça yeniden seçildi

İYİ Parti’nin Alaca ilçe kongresi önceki gün gerçekleştirildi. Kongrede mevcut ilçe başkanı Hilmi Akça bir açılış konuşması yaparak yaptıkları hizmetleri anlattı ve faaliyet raporunu okudu.

Kongrede bir konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ekonomiden, mülteci sorununa, adaletten dış politikaya kadar bir çok konuda partisinin görüşlerini dile getirdi. Daha sonra ilçe seçim kurulu nezaretinde ilçe başkanlığı seçimine geçildi. Tek aday olarak seçime giren Hilmi Akça yeniden Alaca İyi Parti İlçe Başkanı oldu.

İyi Parti Alaca İlçe Yönetim Kurulu ve il delegeleri şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Üyeleri; Şükrü Bayrak, Muammer Bilen, Mahmut Bostancı, Emrullah Ülkücü, Latif Demirci, Raşit Çetin, Ali Şahin, Menderes Aydoğan, Yücel Demir, Nesimi Uzun, Memnune Akça, Nuray Deniz Hatice Aydoğan, Fevziye Temizgül, Nuriye Bayrak, Turgut Yılmaz, Hacı Bayram Yurt, Necati Cuma, Ramazan Candemir, Sami Temel.

İl Delegeleri: Hilmi Akça, Şükrü Bayrak, Muammer Bilen, Mahmut Bostancı, Emrullah Ülücü, Latif Demirci, Raşit Çetin Ali Şahin, Tacettin Ocaklı, Mahmut Pak, Ayhan Sarı, Ali Uykun,, Duran Uyar, Menderes Aydoğan, Yücel Demir, Nesimi Uzun, Memnune, Akça, Nuray Deniz, Nuriye Bayrak, Turgut Yılmaz, Hacı Bayram Yurt, Necati Cuma, Ramazan Candemir, Sami Temel, Mustafa Şahin, İrfan Avcu, Sözay Erdugan, Aziz Yıldırım, Nuri Elmalı, Naci Arslan, Erol Şahin, Adem Çetin, Vural Akın, Hüseyin Gül, Kürşat Bayrak, Hatice Aydoğan, Olcay Kırış, Serhan Kaplan ve İsa Doğan”

(Haber Merkezi)