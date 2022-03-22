Alaca ilçesinde sürücüler bilgilendirildi
Çorum'un Alaca ilçesinde trafik polisleri, sürücüleri trafik denetimleri hakkında bilgilendirdi.
Alaca 22.03.2022, 19:38
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İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki işlek caddelerde denetleme noktaları oluşturdu.
Durdurulan araç ve sürücüler, Trafik Kanunu'nda belirtilen hususlara göre denetlendi.
Uygulamada ayrıca, sürücülere trafik denetiminde kullanılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) hakkında bilgi verildi.
Sürücülerin kural ihlallerinin birçok şekilde tespit edilebildiğine dikkati çekilen uygulamada, denetimlerin ceza yazmak için değil, trafiği güvende tutmak için yapıldığı vurgulandı.
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