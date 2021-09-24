“Alaca Gelişim Strateji Çalıştayı” düzenlendi

OKA destekli Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalıştay Alaca Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda “Alaca Gelişim Strateji Çalıştayı” projesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

