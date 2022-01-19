Alaca Esnaf Odası’nda İsmail Ataç güven tazeledi

Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı genel kurulunda mevcut başkan İsmail Ataç, güven tazeledi.

Geçtiğimiz Pazar günü Alaca Belediye Kültür Salonu'nda yapılan genel kurulda, 2 dönemdir oda başkanlığı yapan İsmail Ataç'ın yanı sıra başkanlık için Abdullah Arslan ve İlhan Aykaç da yarıştı.

Genel kurulda mevcut başkan İsmail Ataç, 218 oy, Abdullah Arslan 153 oy, İlhan Aykaç ise 143 oy aldı.

İsmail Ataç başkanlığındaki Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Üyeleri, Yakup Biber, Şamil Aykaç, Ümit Doğan, Metin Ünal, Gökhan Subaşı, Uğur Bayrak.

Odanın Denetim Kurulu üyeleri ise Bünyamin Ilgaz, Ramazan Kellegöz ve Rıdvan Koçak oldu.

Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Meslekte 30 yılını doldurmuş, ömrünü bu memlekete adamış esnafımızı unutmadık. Ziyaretle plaket ve hediye takdim ederek şükranlarımızı sunduk. Zincir marketlerle mücadele vererek yerel esnaflarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu “Alaca Esnafına Sahip Çık Kapıları Hep Açık Kalsın” kampanyasıyla destek verdik.

Kampanya il genelinde büyük ilgi görerek, çevre ilçelerde de bizim öncülüğümüzle diğer başkanlarımız tarafından başlatıldı. Sanayi esnafımızı bir araya topladık, dertlerini sorduk, sıkıntılarını dinledik, isteklerini aldık. Esnafımızı sadece seçim zamanı gezmedik.

Sürekli ziyaretlerde bulunup istek ve arzularını dinledik. Pandemi sürecince sıkıntıya düşen bütün esnaflarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunduk. Biz hep esnafımızla iç içe olduk. Biz hep esnafımız yanında olduk. Bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ )

