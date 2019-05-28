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Alaca Engelliler Derneği’ne Çorum’dan ziyaret

Alaca engelliler derneği tarafından yapılan açıklamada Çorum Belediyesi teknik heyetinin derneği ziyaret ettiği ifade edildi. Belediye bünyesinde kurulacak engelli araçları tamir atölyesi için bilgi almak ve çalışmaları yerinde görmek üzere Mesut Göle ve arkadaşının belediye adına derneği ziyaret ettiğinin ifade edildiği açıklamada, kendileri de engelli olan ustalar Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya’nın misafirlere tecrübelerini aktardığı dile getirildi.

Alaca Engelliler Derneği’ne Çorum’dan ziyaret

Alaca engelliler derneği tarafından yapılan açıklamada Çorum Belediyesi teknik heyetinin derneği ziyaret ettiği ifade edildi. Belediye bünyesinde kurulacak engelli araçları tamir atölyesi için bilgi almak ve çalışmaları yerinde görmek üzere Mesut Göle ve arkadaşının belediye adına derneği ziyaret ettiğinin ifade edildiği açıklamada, kendileri de engelli olan ustalar Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya’nın misafirlere tecrübelerini aktardığı dile getirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 21:47
Alaca Engelliler Derneği’ne Çorum’dan ziyaret

Sandalye bağışlarının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada Çöplü Köyü'nden Meryem Tavşan’a banyo sandalyesi hediye edildiği ifade edildi. (Haber Merkezi)

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