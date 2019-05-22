“Alaca Engelliler Derneği hayır işlerine köprü oluyor”

Hastanelere, okullara da sandalye hediye etmenin mutluluğunun yaşanıldığının belirtildiği açıklamada, uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalyeyi tercih ettiği ve derneğin de bu hayır işlerine köprü olduğu anlatıldı.

Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini ifade edildiği açıklamada bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurulduğu ve burada kendileri de engelli olan iki ustanın hizmet verdi anlatıldı.(Haber Merkezi)