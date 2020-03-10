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Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”

Genç Memur-Sen tarafından Türkiye geneli başlatılan ve ilim, irfan ve hikmet yolunda Şuurlu Gençlik düsturuyla "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi, Eğitim-Bir-Sen Alaca Temsilciliği tarafından başlatıldı.

Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”

Genç Memur-Sen tarafından Türkiye geneli başlatılan ve ilim, irfan ve hikmet yolunda Şuurlu Gençlik düsturuyla "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi, Eğitim-Bir-Sen Alaca Temsilciliği tarafından başlatıldı.

10 Mart 2020 Salı 19:54
Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”

Sendika tarafından ücretsiz olarak temin edilen kitapların, adanmış öğretmenlere teslim edildiğini belirten Eğitim-Bir-Sen Alaca ilçe Başkanı Kadir Şimşek, öğretmenlerin de bilge nesil adayı Alaca’daki liselerden seçilen 12'şer öğrenciye kitapları ulaştırdığını kaydetti. Proje kapsamında Alaca'da 70 lise öğrencisi ve 7 rehber öğretmenin, yazar Yusuf Kaplan'ın 4 kalemle okuma tekniği ile önümüzdeki 3 ay boyunca her ay 1 kitap okuyacağını, öğrencilerin ay sonunda kitapla ilgili bir kompozisyon yazıp Çorum geneli yarışmaya katılacağını anlatan Kadir Şimşek, yarışma sonucunda birinciye 500 TL, ikinciye 400 TL, üçüncüye 300 TL ödül verileceğini, yarışmanın Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda yapılacağını vurguladı.

Şimşek, “Değerler Sendikacılığına önem veren bir teşkilat olarak, bu yarışmadaki amacımız; öğrencilerimizin okuma, anlama ve yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve milli-manevi değerlerimize bağlı şuurlu bir gençlik yetiştirmektir” dedi.

(Haber Merkezi)

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