Alaca EBS’den sendika üyelerine yeni yıl hediyesi

Eğitim-Bir-Sen Alaca İlçe Temsilcisi Kadir Şimşek, “Üyelerimize 2021 yılı hediyelerimizi ve takvimlerimizi sunduk. Özellikle öğretmenlerimiz dinlenme zamanlarında ve teneffüslerde, çaylarını soğumadan içmeleri için termos bardak hediyelerimizi ilettik. Güzel günlerde kullanmalarını diliyoruz” diyerek hediyeleri takdim etti.

Eğitim Bir Sen üyeleri de Kadir Şimşek’e nazik davranışı için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)