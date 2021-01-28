Alaca EBS’den sendika üyelerine yeni yıl hediyesi
Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Alaca İlçe Temsilciliği üyelerine yeni yıl için 2021 yılı takvimi ve termos bardak hediye etti.
Alaca 28.01.2021, 22:51
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Eğitim-Bir-Sen Alaca İlçe Temsilcisi Kadir Şimşek, “Üyelerimize 2021 yılı hediyelerimizi ve takvimlerimizi sunduk. Özellikle öğretmenlerimiz dinlenme zamanlarında ve teneffüslerde, çaylarını soğumadan içmeleri için termos bardak hediyelerimizi ilettik. Güzel günlerde kullanmalarını diliyoruz” diyerek hediyeleri takdim etti.
Eğitim Bir Sen üyeleri de Kadir Şimşek’e nazik davranışı için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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