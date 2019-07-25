Alaca'da lavanta hasadı başlandı

İl Müdürü Sarı; "2018 yılının başında iki köyümüzde ilk defa lavanta bahçesi kurularak denemesi yapıldı. Lavantalarımız bir yaşında olmasına rağmen ilk hasadı yapılıyor. Lavanta bitkimiz hem yaş çiçek hem de kurutulmuş olarak satılmaktadır. Ayrıca arıcılıkta da önemli bir yere sahiptir. İlaç sanayinde, parfümeri temizlik, kozmetik ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır. Üreticiler dönümden 1000-1500 kilogram aralığında çiçek almaktadır. Bir dönümden yaklaşık olarak 1000-1200 TL aralığında gelir elde etmektedir." dedi.

Orhan Sarı; "Hedeflerinin lavanta bitkisini Alaca İlçesiyle özdeşleştirmek olduğunu belirterek ekim geniş alanlara yayıp pazarlamayı da en iyi şekilde değerlendirirsek üreticimize yeni bir gelir kapısı elde ederiz" şeklinde konuştu.