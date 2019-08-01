Alaca'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Kalecikkaya Köyü'nde yaşandı. M.T., (35) isimli şahıs kullandığı traktör ile Alaca'ya seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan O.T., (58) isimli şahsın kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Kazada traktör sürücüsü M.T., hayati tehlikesi olacak şekilde, aynı traktörde yolcu olarak bulunan Ş.T.(11), ise hafif şekilde yaralandı. Durumu ağır olan M.T., Alaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)