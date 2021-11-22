Alaca'da fidanlar toprakla buluştu

Alaca’da Cuma Namazı çıkışında Alaca Kaymakamlığı, Alaca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü organizesi ile fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikimine İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, İlçe Müftüsü Necdet Kahveci, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Alaca'da çok sayıda fidan dikilerek, geleceğe nefes olundu.

(Haber Merkezi)

