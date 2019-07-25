Alaca'da Çörekotu yeni gelir kapısı oldu

İl Müdürü Sarı; son yıllarda Alaca ilçemiz ve köylerinde sulanan alan büyük oranda artış gösterdi. Buna bağlı olarak ürün deseninde büyük bir değişim yaşıyoruz. Bu ürünlerden birisinin çörekotu bitkisi olduğunu, 2019 yılında Alaca ilçemizde çörek otu yetiştirilen 21 köy olduğunu ve 4.800 dekar alanda ekim yapıldığını söyleyerek İlimizin ülkemizdeki 4. Büyük çörekotu üreticisi il konumunda olduğunu belirtti.

Yetiştirilen çörekotu bitkisi hakkında da bilgiler veren Orhan Sarı; “Çörekotu tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar, ilaç ve kozmetik sanayi başta olmak üzere yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gıda sanayinde unlu mamulleri süslemek ve ürünlere lezzet kazandırmak için de yararlanılmaktadır. dedi.

Alaca da yetiştirilen çörekotu Nigella sativa çeşidi olup tat olarak acı, yağ oranı yüksek ve piyasada en çok tercih edilen çeşit olması sebebiyle ön plana çıktığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı; Tıbbi aromatik bitki işleyen ve paketleyen firmalar ile görüştüğümüzde Alaca ilçesinde yetiştirilen çörekotlarının barındırdığı aroma başta olmak üzere içeriğinde bulunan yararlı etkin maddelerin oranlarının yüksek olması sebebiyle yurtdışında tercih sebebi olduğunu dile getirdi.

Yaklaşan hasat dönemi sonunda çörekotu üreticilerimiz başta olmak üzere tüm üreticilerin ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.