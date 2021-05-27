Alaca Belediyesi’nin çocuklara jesti

Alaca Belediyesi son olarak çocukların çok sevdiği “Madagaskar” filminin kahramanlarından oluşan figürleri ve heykelleri Veli Çayırı’na yerleştirdi.

Özellikle çocukların büyük ilgisini çeken “Madagaskar” filminden tanıdığımız karakterler Veli Çayırı’nı ziyaret eden vatandaşlar ve çocuklar için yeşilliklerin arasına yerleştiren Alaca Belediyesi, kademeli normalleşmeye girdiğimiz bu günlerde ilçenin en büyük mesiresi olan Veli Çayırı’nı daha da renklendirmiş oldu.

Veli Çayırı’na gelen vatandaşlar da Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve görevlilere teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

