Alaca Belediyesi’nden esnafa kandil simidi
Çorum’un Alaca Belediyesi, Regaib Kandili münasebeti ile ilçedeki esnaf sanatkara ve vatandaşa kandil simidi dağıttı.
Alaca 19.02.2021, 23:04
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Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, tüm vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdikleri kandil simidi ikramını sürdürdüklerini belirtti.
Alaca Belediyesi görevlileri bu kapsamda ilçe esnafını ziyaret ederek kandil simidi verdi. Daha sonra vatandaşlara da kandil simidi dağıtıldı.
(Haber Merkezi)
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