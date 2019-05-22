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Alaca Belediyesi’nden borçlulara 60 ay taksit

Çorum’un Alaca Belediyesi, belediyeye borcu olan tüm vatandaşlara borçlarını 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunmaya başladı.

Alaca Belediyesi’nden borçlulara 60 ay taksit

Çorum’un Alaca Belediyesi, belediyeye borcu olan tüm vatandaşlara borçlarını 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunmaya başladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:26
Alaca Belediyesi’nden borçlulara 60 ay taksit

Alaca Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda tüm vatandaşların emlak, su, çevre temizlik vergisi gibi borçlarını 60 aya kadar taksitlendirme kararı aldıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu vatandaşın bu sayede borçlarını kolaylıkla ödeyebileceğini söyledi.

Şaltu: “Belediyemize borcu olan halkımıza kolaylık yapmak istedik. Bu durumu Belediye Meclisi’nde görüşerek karara bağladık. Borcu bulunan tüm halkımızın bu kolaylıktan faydalanmalarını istiyoruz. Borçlarını taksitlendirme yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi belediyemize bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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