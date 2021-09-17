Alaca Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor

Alaca Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 8. sınıf öğrencilerine “hazır bulunuşluluk” sınavı gerçekleştirdi.

Toplam 11 okulda yapılan sınavlara 384 öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç ile birlikte sınava katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Şaltu, “Geleceğimiz olan gençlerimize destek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayım” dedi.

(Haber Merkezi)

