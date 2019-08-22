Alaca Belediyesi'nden örnek proje

Seminere Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan yardımcısı Fatih Arslan, belediye birim amirleri ile çalışanlar katıldı. Verimli, eğlenceli ve öğretici geçen seminerden katılımcılar oldukça mutlu ayrıldılar.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu yaptığı açıklamada, "Alacamızın yetiştirmiş olduğu toplumda çalışmalarıyla öne çıkmış, rol model olmuş sevgili hemşerilerimizi Alaca'ya davet ederek alanlarında Alacamıza katkı sağlamalarını istiyoruz. Doğduğun Topraklara sahip Çık Projesi bizim için önemli. Bu anlamda ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaşayan hemşerilerimizi ilçemize davet ederek katkı sunmalarını isteyeceğiz" dedi.

Eğitimde Kalite ve İşbirliği Uzaman eğitimcisi Leman Gürses Özay, yıllardır Alaca'nın dışında yaşadığını eğitim alanında yaşadığım yerde bir çok alanda hizmet ettiğini ama yıllardır Alaca'ya bir katkı sağlayamadığını ,Doğduğun Topraklara Sahip Çık projesi kapsamında küçükte olsa Alaca'ya hizmet etmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ali Hasırcı ise, “Eskiyapar Köyü'nde doğup büyüdüm. Eskiyapar da bize Hasankaal derler. Yaklaşık 25 yıldır Alaca dışında yaşıyorum. Alaca Belediyesi 'nin başlatmış olduğu proje sayesinde ilçemize hizmet etmek bana onur verir. Alacamızın gelişmesi ,Alaca da yaşayan insanların mutluluk, barış ve kardeşlik içinde yaşaması , Alacamızın Türkiye de genelinde başarıları ile, projeleri ile öne çıkması bizlere mutluluk verir” dedi.

(Haber Merkezi)