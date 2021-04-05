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Alaca Belediyesi halka 2 bin 500 adet fidan dağıttı

Alaca 05.04.2021, 19:39
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Alaca Belediyesi halka 2 bin 500 adet fidan dağıttı

“Yeşil bir Alaca” için çalışmalarını sürdüren Alaca Belediyesi, 2 bin 500 adet karaçam fidanını vatandaşlara ücretsiz dağıttı. 
Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dağıtılan fidanlara ilgi gösterdi. Vatandaşlar Belediye’ye yaptığı hizmeti için de teşekkür etti.
Konuyla ilgili bilgi veren Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, “Özellikle pandemi döneminde bir kere daha öğrendik ki temiz bir hava solumak kadar güzel bir nimet yok. İnşallah bol oksijenli günlere kavuşacağız. Bilindiği gibi temiz hava için ormana ihtiyaç var. Soluduğumuz her bir nefeste ormanlara çok şey borçluyuz. Dolayısıyla orman ve ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekmektedir. Mevcut ormanlarımızı korumalı ve orman sayısını da artırmalıyız. Gelecekte daha iyi bir Türkiye daha iyi bir dünya arzuluyoruz” dedi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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