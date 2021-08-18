Alaca Belediyesi eski borçları yapılandırıyor

Alaca Belediyesi, belediyeye ait eski borçları yapılandırıyor.

Alaca Belediyesi 30 Nisan 2021 öncesi su borcu, emlak vergisi, ilan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve kanun kapsamına giren diğer borçlar için yapılandırma fırsatı getirdi.

Yapılandırma belediyenin veznelerinden veya internet sitesi https://www.alaca.bel.tr adresinden ödeme ve taksitlendirme yapılabilecek.

(Haber Merkezi)

