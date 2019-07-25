Alaca Belediyesi akıllı sayaç uygulamasını genişletiyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, akıllı sayaç uygulamasının genele yayılmasıyla su abonelerinde borç birikimlerinin önleneceğini, tahsilatın da daha hızlı ve günü birlik bir şekilde yapılacağını ifade etti. Başkan Şaltu, akıllı sayaç uygulamasıyla Alaca Belediyesi’nin gelir akışının hızlanacağını ve abone sahiplerinin biriken borç nedeniyle mağdur olmalarının önüne geçileceğini söyledi. Bu uygulamaya 2015 yılından sonra yapılan yeni binalarda başlandığını hatırlatan Şaltu, “Biz bu uygulamayı yeni binalarda yapıyorduk. Ancak hem aboneye faydası olan hem de belediyeye büyük fayda sağlayan bu akıllı sayaç uygulamasını genele yaymayı hedefledik. Bu amaçla artık ilçe genelinde bütün abonelerimizi akıllı sayaç kullanımına yönlendireceğiz” dedi.

Bu uygulamada çeşitli avantajların da olduğunu belirten Başkan Şaltu, “Uygulamanın başarı sağlaması, geçişlerin hızlandırılması ve özendirici olması adına ilk geçişlerde abonelere 150 m3 ücretsiz su yüklenecek. İlk geçişlerde ücretsiz olan 150 m3 suyun fiyatı ise yaklaşık akıllı sayaç bedeli kadardır. Yani biz vatandaşlarımıza akıllı sayaç uygulamasına geçmesi durumunda saat ücretinin büyük bir kısmını tarafımızca karşılamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

ABONE DEVİR İŞLEMİNDE KOLAYLIK

Başkan Şaltu, ilçede özellikle ev sahibi-kiracı konumunda bulunan vatandaşların abone bedelinin yüksekliğinden dolayı abone devir işlemlerini yapmaktan kaçındığını ifade ederek, bunun da daha sonra kiracı-ev sahibi arasında anlaşmazlıklara sebep olduğunu hatırlattı. Belediye meclisinin aldığı karar neticesinde kiracı abone ücretini 260 TL’den 100 TL’ye indirerek kiracıların abone olma işlemlerine kolaylık getirdiklerini söyleyen Başkan Şaltu, “Tüm hemşehrilerimizi aboneliklerini kontrol ve kendi adına olmayan abone işlemlerini biran önce yaptırmaya davet ediyor, sunmuş olduğumuz kolaylıktan biran önce yararlanmalarını bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)