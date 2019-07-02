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Alaca Belediyesi ağaçları buduyor

Alaca Belediyesi yaz aylarında ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan ağaçlarda budama çalışması yapıyor.

Alaca Belediyesi ağaçları buduyor

Alaca Belediyesi yaz aylarında ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan ağaçlarda budama çalışması yapıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 01:04
Alaca Belediyesi ağaçları buduyor

Bir taraftan ilçenin çehresini güzelleştirmeye çalışan belediye ekipleri, diğer taraftan da budama çalışması yaparak ağaçlara nefes aldırıyor.

Budama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, “Budama; ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yapılır” dedi.

Belediye ekipleri, ayrıca ilçe genelinde bulunan ağaçlarda da ilaçlama çalışması yapıyor. Ağaçların yanı sıra daha hijyenik olmaları açısından çöplerinde ilaçlaması ve bakımları yapılıyor.

(Mehmet DALAR)

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